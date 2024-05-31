İzmit'te Midibüs, Alper Gezeravcı'nın Makam Aracına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmit'te Midibüs, Alper Gezeravcı'nın Makam Aracına Çarptı

İzmit\'te Midibüs, Alper Gezeravcı\'nın Makam Aracına Çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir midibüs, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören bir vatandaş, midibüsün araca çarptığını belirterek, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Kaza sonucunda hasar gören araç çekiciyle kaldırıldı.

31.05.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüs, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Gezeravcı ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazayı gören vatandaş, "Balkona çıktığımız sırada midibüsün araca çarptığını gördük. Ambulans ve polisler geldi. 2 kişi arkadaydı, bir de şoför vardı. Şoförün ayağı biraz aksıyordu" dedi.

Kaza, D-100 Karayolu Yenidoğan Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 P 5074 plakalı midibüs, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gezeravcı, danışmanı ve makam aracının şoförü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezeravcı ve yanındaki 2 kişinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hasar gören makam aracı, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

"Bir anlık bir şey oldu"

Balkona çıktığı sırada kazanın meydana geldiğini anlatan Sebahattin Varol, "Balkona çıkarken midibüsün araca çarptığını gördük. Ambulans ve polisler geldi. 2 kişi arkadaydı, bir de şoför vardı. Şoförün ayağı biraz aksıyordu. Arkadan takım elbiseli biri indi. Aracın sağ tarafından ise üzerinde eşofman bulunan biri indi. Onu hemen ambulansa aldılar. Alper Gezeravcı diye söylediler. Direkt ambulansa aldılar. Ağır yaralı değillerdi. Sağ taraftan inen yürüyerek indi. Takım elbiseli kişi sanırım kaza sırasında şok yaşadı. Şoför o haldeyken takım elbiseli kişiye su verdi, kendine biraz gelmesini sağladı. Bir anlık bir şey oldu. Çekici hemen gelerek aracı götürdü. Aracın arkasında hasar vardı. Arkadaki aracın mesafesi de yoktu, hızlıydı. Allah şifa versin, geçmiş olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Kocaeli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Midibüs, Alper Gezeravcı'nın Makam Aracına Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
15:17 Gazze’de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gazze'de yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 7 aylık bebek hayatını kaybetti
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 17:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te Midibüs, Alper Gezeravcı'nın Makam Aracına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement