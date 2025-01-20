İznik\'te Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

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Bursa'nın İznik ilçesinde 'kız arkadaşım ile buluşacağım' diyerek yaşadığı mahalleden ayrılan gençten haber alınamıyor.

Olay, dün İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık, evinden çıktıktan sonra buluştuğu arkadaşına, 'Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum' diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesinden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Mehmet Karabıyık'ın ailesi, telefonunu aradığı oğullarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki genç adam için arama çalışmaları başladı. - BURSA