Jandarmadan siber dolandırıcılık operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da bilişim sistemlerinin kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Bartın, Karabük ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" dosyası kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 13 şüpheli şahıs tespit edildi.

Şüpheli 13 şahsın banka hesaplarında ve çeşitli kripto para borsalarında suça konu olduğu değerlendirilen 21 milyon 650 bin TL para hareketi olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı teknik ve fiziki takip sonucu, İstanbul, Bartın, Karabük ve Antalya illerinde bulunan 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde; 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.