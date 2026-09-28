Japonya'da Dujuan Tayfunu'nun bilançosu ağırlaştı, can kaybı en az 13'e yükseldi

Japonya'da etkili olan Dujuan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'da etkili olan Dujuan Tayfunu'nun ardından 1 hafta geride kalırken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Chiba ve Kanagawa eyaletlerindeki farklı bölgelerde meydana gelen toprak kaymaları ve sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 13'e yükseldi. Yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğu belirtirken, arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ayrıca Chiba eyaletinde bin 697, Kanagawa eyaletinde 7 olmak üzere en az bin 704 binanın hasar gördüğü ifade edildi. Bugün öğle saatleri itibarıyla Chiba eyaletindeki 4 bin hanede elektrik kesintilerinin sürdüğü ve bazı tren seferlerinde yaşanan aksamaların devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 2 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu, ülkede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olmuştu. Chiba, Kanagawa, Tokyo, İbaraki, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkileyen tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanırken, en az 292 uçuş iptal edilmişti. Tayfun nedeniyle kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.