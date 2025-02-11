Kadıköy'de İstinat Duvarı Aracın Üzerine Düştü

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Kadıköy'de istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

İSTANBUL - Kadıköy'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine istinat duvarı düştü.

Olay saat 14.00 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şahika Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan 34 BY 0339 plakalı aracın üzerine istinat duvarı düştü. Düşme sonucu araçta hasar oluştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvarı kaldırarak aracı çıkardı. Duvarın yağışlardan dolayı çöktüğü öne sürüldü.