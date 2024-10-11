Kadıköy'de Otomobil Yangını

3.Sayfa

Kadıköy D100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç küle döndü.

Olay, İstanbul Kadıköy ilçesi, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ford marka bir otomobilden seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın tüm motor kısmını sardı. Seyir halindeki diğer sürücüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL