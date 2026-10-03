Kağıthane'de otomobilin motorunda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de otomobilin motorunda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü

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Kağıthane\'de otomobilin motorunda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken cadde trafiğe kapatıldı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı, cadde yeniden açıldı.

Kağıthane'de bir otomobilin motor kısmında başlayan yangın arabayı küle çevirdi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple otomobilin motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Dumanların metrelerce yükseldiği yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken ekiplerin 30 dakikalık müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kapanan cadde yeniden trafiğe açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
KağıthaneOtomobil3. SayfaHamidiyeGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de otomobilin motorunda çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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