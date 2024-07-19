'Kahraman' İsimli Kedinin Yılanla Mücadelesi Kamerada

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'Kahraman' isimli kedinin eve girmeye çalışan yılanla mücadelesi kamerada

Bekir Karagön: "Yılan duvara tırmanıyordu ve o esnada kedi zaten onu yakaladı aşağı çekerek öldürdü"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 1 buçuk metrelik yılanla 'Kahraman' isimli kedinin arasında geçen mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da havaların aşırı ısınmasıyla 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşanıyor. Kavurucu sıcaklıklar insanlar serinlenmenin yollarını ararken bazı sürüngen hayvanları da sıcaklıkla baş etmeye çalışıyor. Aşırı sıcaklıklardan dolayı ortaya çıkan yılanlar, evlerin bahçelerine veya evlere girmeye çalışıyorlar. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karagön'ün evine de yılan girmeye çalıştı. Karagön'ün evde beslediği 'Kahraman' isimli kedi, yılana izin vermedi. Yılan ile kedinin arasında geçen mücadeleyse cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yılan duvara tırmanıyordu ve o esnada kedi yakaladı"

'Kahraman' isimli kedinin yılanı yakalayıp öldürdüğünü ifade eden Bekir Karagön, "Bizim baktığımız kedi var. Bizim sürekli bahçemizde dolaşıyordu. Bir gün oda da oturduğumuzda mutfaktan kızım seslendi. Baba, kedimiz yılan yakaladı diye seslendi. Biz de koşarak gittil. Pencereden baktığımızda beslediğimiz kedi tam olduğu noktada yılanı yakalamıştı. Yaklaşık bir buçuk metre civarındaydı. Tehlikeli bir yılandı. Sağ olsun bize o konuda yardımcı oldu. Kedi yakaladı ve öldürdü yılanı. Büyük ihtimalle eve geçebilirdi. Tam duvara tırmanma üzereydi ve yılan duvara tırmanıyordu. O esnada kedi zaten onu yakaladı aşağı çekti. Bulunduğu noktada da yılanı öldürdü" ifadelerini kullandı.