Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Havalimanı Konteyner Kent'teki bir depremzedenin konteynerinde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı hareketi sonucu yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası konteynerde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
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