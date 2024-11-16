Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir ikamette çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar sonrası itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kedi öldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta İkamet Yangını - Son Dakika
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