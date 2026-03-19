Kahramanmaraş\'ta Mahsur Köpek Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta su birikintisinin ortasında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi'nde su birikintisinin ortasında bir köpeğin mahsur kaldığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ
