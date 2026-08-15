Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Onikişubat'taki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı ve toplam 27 personel sevk edildi. Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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