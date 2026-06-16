Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Ahır Dağı Tömek mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ