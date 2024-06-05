Kahramanmaraş'ta Otomobil Site Bahçesine Uçtu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Otomobil Site Bahçesine Uçtu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, site bahçesine uçarak dik halde kaldı. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 12:22
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Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, site bahçesine girerek dik halde kalması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Süleymanşah Mahallesinde meydana geldi. 46 HJ 879 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası itesinin bahçesine uçarken, kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza sonrası otomobilin dik bir şekilde kalması dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. Ambulans ile hastaneye sevk edilen sürücü, tedavi altına alındı.

Araç daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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