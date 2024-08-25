Kahramanmaraş\'ta Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta demir parmaklıklarına sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Elbistan ilçesine bağlı Kızılcoba Mahallesi Mescit Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar kedinin pencerenin demir korkuluklarına sıkıştığını görünce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir süre sonra kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi belediyenin veteriner hekimliğine götürüldü. Kedinin iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ