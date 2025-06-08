Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ