Kamu Görevlisini Dolandırmaya Çalıştılar

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Kamu görevlisini "Karabiber gibi yanarsın" deyip 82 bin TL dolandırmaya çalıştılar

Dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Cemil K: "Ama çok profesyoneller"

ANTALYA - Antalya'da güncel olaylara uygun şekilde dolandırıcılık yapan kimliği belirsiz kişiler aradıkları bir kamu görevlisini Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'i örnek göstererek "Karabiber gibi yanarsın" diyerek tuzaklarına çekmeye çalıştı. Hazırladıkları gerçeğini aratmayacak şekilde hazırlanmış mahkeme kararını inceleyen kamu görevlisi dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Antalya'da yaşayan ve bir kamu kurumunda görevli Cemil K. isimli vatandaş dikkate sayesinde dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu. Dolandırıcıların gerçeğini aratmayacak ustalıkta hazırladıkları mahkeme kararıyla kendisini tuzaklarına çekmeye çalıştığını ifade eden Cemil K., olayın cep telefonuna gelen SMS ile başladığını belirtti. Gelen SMS ile şoka uğradığını ve hemen belirtilen numarayı aradığını söyleyen Cemil K., "Cep telefon bir mesaj geldi. Mesajla bir arabulucuk dosyam olduğu ifade ediliyordu. Hemen o mesaj üzerine ilgili yeri aradım. Bir hukuk bürosu olduğu yazıyordu ilgili mesajda ve aradığımda işte bir telesekreter çıktı ve tuşlama yoluyla birilerine yönlendirdi. Çok profesyonelce hazırlanmış bir tezgahtı, ilk başta olayı çok ciddiye aldım" dedi.

Profesyonelce hazırlanmış bir sistem

Dolandırıcıların profesyonelce hazırladıkları bir sistemi olduğunu ve kendisine bir evrak gönderildiğini o'nun da gerçeğinden farkı olmadığını belirten Cemil K., "Çünkü önümde bir hukuk bürosu var, bir santral sistemi var ve çok disiplinli konuşan, hukuki terimler kullanan birileri var. İlgili kişi işte bir dosyam olduğunu bir bahis sitesinde geçmiş yıllarda bahis oynadığımı ve bununla ilgili hakkını bir adli kararın çıktığını ifade etti. Ben de hayatıma bahis oynamadığımı, bahis olayında şok geçirdiğimi ve nasıl bir bahis oynadığımı sordum. Kendileri işte oynadığımı iddia etmeye çalıştılar, 'Bununla ilgili yargı kararını bana atar mısınız' dedim. "Size atacağız" dediler, hemen evrak attılar WhatsApp ortamından. Gelen evraka baktım, gerçekten hakkında bir karar verilmiş, bir belge oluşturulmuş. İlk başta yukarıdaki kısımlara baktığınız zaman gerçekten bir kurumsal belge gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

"Gerçeğiyle birebir aynı mahkeme kararı üretilmiş"

Gerçeğini aratmayacak tarzda hazırlanan belgeyi dikkatlice incelediğinde bazı noktalarda kuşkulandığını belirten Cemil K, "Aşağıya bakınca katip ve hakimin ismi, numaraları ve mühür ile beraber benzeri şeyler bana çok kuşkulandırıcı geldi. Bir dosya oluşturmuşlar ve bir karar çıkarmışlar, karar metni. Orada ne kadar ceza aldığım, işte şu kadar para cezası, şu kadar hapis cezası benzeri şeyler yazıyor. Çokta hukuki kelimelerle oluşturmuşlar bunu, kendilerine bunu bir araştıracağımı söyledim. Hızlı ivedi olarak parayı yatırmamı istiyorlardı. Hemen sordum dosyanın nerede açıldığını sordum, 'Kartal Adliyesi' dediler. Telefonu kapatıp Kartal Adliyesini aradım. Kartal Adliyesi İcra Müdürlüğüne ulaştım. Onlar bilgileri olmadığını söylediler. Kartal Adliyesi'nden bir sonuç alamayınca, E-Devlet'e ilk başta giremiyordum. Baktım E-Devlet açıldı. UYAP ve E-Devlet üzerinden kontrol ettim" şeklinde konuştu.

"Karabiber gibi yanarsın" dediler

UYAP ve E-Devlet üzerinden kontrol sağladığında mevcut dosyaları haricinde Sanal Bahis ile ilgili bir dosyasının bulunmadığını gördüğünü belirten Cemil K., "İlgili birimi tekrar arayıp böyle bir dosyam olmadığını öğrendikten sonra Emniyeti aradım. 'Sakın para yatırmayın' dediler. 82 bin TL istiyorlardı. Bir taraftan da son günlerdeki Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olayını örnek veriyorlar. Bana 'Karabiber gibi yanarsınız, onlar bu olayları yaşadı' diyorlar. Ama çok profesyoneller. Bu tür konularda çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Emniyet birimlerine konuyu aktardım. Bana bunu bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kesinlikle böyle bir olaya girilmemesi gerektiğini belirtiler. Zaten yatırmak gibi bir niyetim yoktu. Ama daha sonra tekrar aradılar ısrarla parayı yatırmamı istediler. Konuyu adli makamlara bildirdiğim için telefonda idare ettim ve konuyu kapattım" dedi.

"UYAP ve E-Devlet'ten kontrol etsinler"

Son dönemlerde gündeme uygun olarak hareket eden dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran Cemil K. "Türkiye cumhuriyet devletinin çok güzel bir sistemi var. E-Devlet sistemi, devletimiz bununla ilgili bir imkan sağlamış hakkınızda olabilecek trafik cezasından tutun da tapu bilgilerinize tüm bilgilerinize beyanlarınıza sizinle ilgili yapılacak tüm işlemler E-Devlet'te yer alıyor. UYAP'ta bununla ilgili ciddi bir kolaylık sağlıyor. Hakkınızda bir dava da açılabilir, bir süreçte yaşayabilirsiniz. Korkmamanız gerekir, yani bu ülkede adliye ile karşılaşmayan yoktur. Bende korku yoktu, ama sadece niye böyle bir dosya açılmış, niye bilgim yok tedirginliği oldu. Niye şimdi böyle bir para ödeyeceğiz, bu nereden çıktı, tarzında bir tedirginlik yaşadım. Yoksa adliyeye gidersiniz. Adliye'de bu ülkenin kurumlarından birisi, 'Niye bu kadar yüksek meblağda bir para ödüyorum' korkusu oldu. Vatandaşlarımız kesinlikle UYAP ve E-Devlet'ten her türlü işlemi oralardan kontrol etsinler. Böyle bir telefon aldıklarında yapacakları ilk iş buralardan kontrollerini sağlamaları" dedi.