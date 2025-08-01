Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Milta Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaada'da Kauçuk Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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