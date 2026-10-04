Karabük Başköy\'de 62 yaşındaki kayıp vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kayıp vatandaş ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, Başköy köyünde meydana geldi. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan G.Ç.(62) isimli vatandaş için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp şahsa ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde yatarken ulaşıldı. Yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. G.Ç.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ilgili işlemler için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.