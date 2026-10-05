Karabük'te 5 operasyonda uyuşturucu ve tütün ele geçirildi, 11 şüpheli sevk edildi - Son Dakika
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Karabük'te 5 operasyonda uyuşturucu ve tütün ele geçirildi, 11 şüpheli sevk edildi

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Karabük\'te 5 operasyonda uyuşturucu ve tütün ele geçirildi, 11 şüpheli sevk edildi
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Karabük'te il merkezi ve Eskipazar'da 5 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirildi, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aramalarda 3 gram metamfetamin, 18,7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ile 10 bin 80 adet kaçak sigara bulundu.

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirilirken, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Eskipazar ilçesinde 5 ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde 11 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 3 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 TL nakit para ile 1 parça uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 18,7 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 bin 80 adet doldurulmuş kaçak sigara ve 12 adet filtreli makaron sarım makinesi ele geçirildi. 2 adet cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Eskipazar3. SayfaGüvenlikKarabükGüncelSon Dakika

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