Karabük'te Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaşındaki Çocuğun Hayati Tehlikesi Var

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaralılardan 9 yaşındaki M.E.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Çerkeş ilçesinden Gerede ilçesine doğru seyir halinde olan A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Aktaş Kalesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen Ü.S. idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, iki araçta da yaralanmalar ve maddi hasarlar oluştu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ü.S., araçta bulunan yolcular A.S., C.A.S. (1), A.K.S., M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan M.E.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KARABÜK