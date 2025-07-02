Karabük\'te Maddi Hasarlı Kaza

Karabük'te otomobille panelvan minibüsün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan otomobil, panelvan minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK