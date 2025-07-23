Karabük\'te Yangın: Evler ve Seralar Zarar Gördü

Karabük merkeze bağlı Cemaller köyünde çıkan ot yangınında bazı evler ve seralar zarar gördü.

Karabük merkeze bağlı, Ovacık ilçesi yol ayrımındaki Cemaller köyünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan, Ovacık yolu da trafiğe kapatıldı. - KARABÜK