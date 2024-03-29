Karabük'te 4 farklı adreste yapılan adli arama çok sayıda silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Cumayanı köyünde 4 farklı adreste eş zamanlı adli arama yapıldı.
Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 3'er adet kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, birer adet havalı tüfek, pala olarak tabir edilen kesici alet, muşta, 3 adet 9 milimetre fişek, 10 adet 12 cal. fişek, 4 adet neurontin 600 mg sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ele geçirilen ruhsatsız av tüfekleri ve kuru sıkı tabancalar için şahıslara toplam 21 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te yapılan adli aramada çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Sunullah Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık zanlısı, yan binanın çatısında saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada çalıntı para ve banka kartları ele geçirildi. 28 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
İngiltere (Demokratik Birlik Partisi) DUP lideri Jeffrey Donaldson, beklenmedik cinsel taciz suçlamaların ardından istifa etti. Parti, Jeffrey'nin başkanlığının yargı sürecinin sonucuna kadar askıya alındığını ve geçici parti lideri olarak Gavin Robinson'un atandığını duyurdu.
Brezilya'nın Recife kentinde inşaat halindeki 33 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının binanın en üst katında başladığı ve tüm binayı sardığı belirtilirken, çevredeki binaların alevlerin yayılma riski nedeniyle tahliye edildiği bildirildi. Yangının kısa devre nedeniyle çıktığı düşünülüyor.
İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili'nde, denizin bir kısmı çöp birikintileriyle kaplandı. Pet şişe, poşet ve diğer çöplerin suyun üzerinde kaldığı görüldü. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü sahildeki çöp birikintisi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kilogram sıkıştırılmış esrar ele geçirildi ve bir şüpheli yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 10 zanlı yakalandı. Uygulamada av tüfeği, hassas terazi, cep telefonu, sentetik uyuşturucu ve kenevir ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı.
Küçükçekmece'de bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan veya can kaybı yaşanmazken, fabrikanın deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 1250 paket kaçak sigara ve 15 elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin doldurulmuş makaron da bulundu. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, İlyas Kır yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Rize'de yaşayan bir vatandaşın deterjana dayanaklı olmayan mutfak tezgahı nedeniyle açtığı davada mahkeme, tezgahın ayıplı mal olmadığı kararını verdi. Mahkeme, tezgahta kullanılan mermerin sıradan deterjanlarda dahi yüzeyinin bozulabilecek taşlardan olduğunu ancak kullanım hatasından kaynaklı bu duruma geldiği tespitiyle davanın reddine hükmetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?