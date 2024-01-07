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Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde, Naciye Kaya'ya ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük\'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu
07.01.2024 - 03:18,
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Karabük'ün Eflani ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.

Olay, Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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