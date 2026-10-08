Karabük Yenice Yortan\'da okul çıkışı ormanlık alana giden lise öğrencisi aranıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan öğrenci için arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Dereli isimli lise öğrencisi okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana gitti. Bir süre sonra çocuktan haber alamayan ailesi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda Dereli'yi bulmak için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.