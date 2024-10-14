Karacabey'de Kayıp Nur Cemil Eroğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Karacabey'de Kayıp Nur Cemil Eroğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu

Karacabey\'de Kayıp Nur Cemil Eroğlu\'nun Cansız Bedeni Bulundu

68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu, 11 gün süren aramaların ardından motosiklet kazasında bulundu.

14.10.2024 11:27
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Karacabey'in Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden ve 11 gündür haber alınamayan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden, 11 gün önce evinden erken saatlerde ayrılan ve son olarak köy bakkalından çıkarken kameralarda görünen Eroğlu'yu bulmak için ekipler seferber oldu.

Kayıp başvurusunun ardından bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden de ekipler sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek Nur Cemil Eroğlu'na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi ve çevresinde 11 gün boyunca arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen tarandı.

Aramaların 11'inci gününde Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na Yolağzı Mahallesi'nde yaralanmalı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine gelindiğinde, ihbarcı şahıs ile yapılan mülakatta kırmızı bir motosikletin köprü altında olduğunu ve yanında bir erkek şahsın ölü olduğu bilgisi alındı. Olay yerinde yapılan incelemede ölen şahsın yaklaşık 11 gün önce Ovaesemen Mahallesi'nden kayıp olan Nur Cemil Eroğlu (68) olduğu yakınlarının teşhisi ile tespit edildi.

Yapılan ilk tespitlerde şahsın motosikletiyle köprüden aşağı düştüğü olay yeri ve çevresi OYİ Timi tarafından incelendi.

Nur Cemil Eroğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Kayıp Nur Cemil Eroğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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