Karacabey\'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Dilovası'nda husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.