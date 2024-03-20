Karacabey\'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Karacabey'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri şüphe üzerine T. A. (23), R.E. K.(20) ve İ.T. (24) isimli şahısların içerisinden bulunduğu aracı durdurdular. Ekipler, durdurdukları araçta 100 gram esrar maddesi (Skunk) ele geçirdi.
Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan T. A., R.E. K. ve İ.T.'nin emniyette ifadesi alınırken, haklarında soruşturma devam ediyor. - BURSA
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Yılmaz, terör örgütünü lanetleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehit Elçi'nin naaşı İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Yakalanan kişi adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kamyonet kazasında bir infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Kazayı duyan memurun eşi ve mesai arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu'nda 10 Şubat 2024'te karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık, mahkemede savunmasını yaparak olayda kusurunun olmadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacının kesilerek çalındığı iddia edilen olayda, polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 5 bin 389 hap, 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'in darbe şakşakçılığını bırakması ve görevini yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'deki para sayma soruşturmasına da değinen Erdoğan, bu konuda şeffaf bir şekilde açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan Metin A. (69), evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin A.'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamalarda, 86,36 gram esrar maddesi, 9.75 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.
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