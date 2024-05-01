Karaman'da Balkondan Düşen 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Balkondan Düşen 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman'da bulunan 4 katlı bir apartmanın son katındaki evinin balkonundan düşen 60 yaşındaki Şerife Kaya, yaklaşık 12 metre yükseklikten bahçeye düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şerife Kaya'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.05.2024 14:10
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Karaman'da balkondan düşen 60 yaşındaki kadın öldü

KARAMAN - Karaman'da 4. kattaki evinin balkonundan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.45 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apatrmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıkan 60 yaşındaki Şerife Kaya, biranda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerife Kaya'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili takikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Balkondan Düşen 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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