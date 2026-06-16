Karaman'da Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaman'da Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karaman\'da Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
16.06.2026 22:15
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Kızık köyünde dereye devrilen otomobilde 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü baba ile eşi ve 2 çocuğu araç içerisinden çıkarılarak kurtarıldı. Diğer çocukları Mehmet Mustafa İzol (4), Ramazan İzol (12) ve Mehmet Sinan İzol'un (5) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Kaza: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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