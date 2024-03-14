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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, U.K. ve İ.Ş. isimli şahısların il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 202 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.