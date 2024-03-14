Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, U.K. ve İ.Ş. isimli şahısların il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 202 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?