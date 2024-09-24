Karpuzlu\'da Tanker Devrildi

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Karpuzlu kırsal mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Batman'dan yola çıkan Bilal Düz idaresindeki tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ergani Karpuzlu kırsal Mahallesi mevkiinde kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken şoför Bilal Düz hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Düz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR