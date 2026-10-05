Kars İl Jandarma Komutanlığı, kadına şiddete karşı 152 kişiye KADES ve 6284'ü anlattı - Son Dakika
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, kadına şiddete karşı 152 kişiye KADES ve 6284'ü anlattı

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Kars İl Jandarma Komutanlığı, kadına şiddete karşı 152 kişiye KADES ve 6284\'ü anlattı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Eylül ayı boyunca köylerde bilgilendirme seminerleri düzenledi. Seminerlerde 152 vatandaşa 6284 Sayılı Kanun ve KADES hakkında bilgi verilirken, başvuru yolları ile koruyucu tedbirler anlatıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Eylül ayı boyunca köylerde bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 152 vatandaşa 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "6284 Sayılı Kanun ile KADES Uygulaması Tanıtımı ve Kadına El Kal-ka-maz" mottosu doğrultusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eylül 2026 boyunca farklı ilçe ve köylerde düzenlenen seminerlerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının başvurabileceği mekanizmalar, 6284 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan koruyucu ve önleyici tedbirler ile KADES uygulamasının kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı.

"Köylerde vatandaşlara ulaşıldı"

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kars merkez ilçeye bağlı Yalınkaya Köyü'nde 70 kadın, Azat Köyü'nde 6 kadın ve 5 erkek, Karakale Köyü'nde 11 kadın bilgilendirildi.

Kağızman ilçesine bağlı Kötek Köyü'nde 12 kadın ve 5 erkek, Arpaçay ilçesine bağlı Akçınar Köyü'nde 15 erkek, Sarıkamış ilçesine bağlı Atçılar Köyü'nde ise 13 kadın ve 15 erkek olmak üzere toplam 152 vatandaşa seminer verildi.

Seminerlerde, özellikle kadınların karşılaşabilecekleri şiddet ve tehdit durumlarında başvurabilecekleri yollar anlatılırken, acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayan KADES uygulamasının önemi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme çalışmaları sürecek

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, vatandaşların güvenliği ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürüttüğü bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars İl Jandarma Komutanlığı, kadına şiddete karşı 152 kişiye KADES ve 6284'ü anlattı - Son Dakika
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