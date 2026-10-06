Kars\'ta aparta operasyonunda 18,45 gram bonzai bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Kars'ta polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 18,45 gram bonzai, kurusıkı tabanca, muşta, bıçak, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

"Aparta operasyon düzenlendi"

Sokak satıcısı olarak tabir edilen "torbacı"lara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir aparta operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 18,45 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu kullanımında değerlendirilen 3 adet sarma kağıdı ile birlikte 1 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 1 bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek bulundu.

"2 şüpheli tutuklandı"

Operasyon kapsamında Azerbaycan uyruklu O.A. (27) ile İ.D.Ç. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, kentte uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği bildirildi.