Kars'ta hayvan otlatma kavgasında silahla yaralanan 4 kişiden biri öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta hayvan otlatma kavgasında silahla yaralanan 4 kişiden biri öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta hayvan otlatma nedeniyle iki köyün sakinleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaylada meydana gelen olayda silahla yaralanan 4 kişiden biri hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti, jandarma köylerde güvenlik önlemi aldı.

Kars'ta hayvan otlatma nedeniyle 2 köyün sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaylada meydana gelen olayda 4 kişi silahla yaralanırken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüderesi köyü ile Kars merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinlerinin hayvanlarını otlattığı yaylada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahla ateş açıldı. Olayda M.G., S.S. ile S.S.'nin çocukları V.S. ve S.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından M.G. Harakani Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Köylerde güvenlik önlemi alındı"

Silahlı kavganın ardından jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması ve taraflar arasında gerginliğin tırmanmaması amacıyla Süngüderesi ve Bayraktar köylerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelKarsOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:51
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:18:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Kars'ta hayvan otlatma kavgasında silahla yaralanan 4 kişiden biri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei