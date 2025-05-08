Kars'ta şiddetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu
KARS - Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, uçan çatılar otomobilin üzerine düştü.
Kars'ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinin çatısı yerinden koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, rüzgarın savurduğu çatı parçaları ise kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika
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