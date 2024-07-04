Kars Valisi Vatandaşları Orman Yangını Riskine Karşı Uyardı

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Kars Valisi Ziya Polat, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını riskinin gün geçtikçe artığına dikkat çeken Vali Polat, vatandaşların orman yangınları konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine ve görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği açıklandı.

Kars Valisi Ziya Polat, orman yangınlarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef yeşil vatanımızda yangınlar meydana geliyor. Bu kapsamda Kars ilimizde de orman yangınlarını engellemek, yeşil vatanımıza sahip çıkmak için Ekim ayına kadar düzenlemeler yaptık. Arkadaşlarımız, jandarmamız, emniyet teşkilatlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla yeşil vatanımıza hep beraber sahip çıkmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Sizler aracılığıyla tüm hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını, orman alanlarında yakılan ateşlerle ilgili tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Öte yandan Kars Valiliği'nce bir takım kararlar alındı. Valilikçe alınan kararlar gereğince; Kars'ta bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara 02.07.2024 tarihinden 15.10.2024 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklandı. Kars ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00'dan sabah saat 08.00'a kadar girişlerin yasaklanırken, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilecek. Ayrıca Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmezken, kullanan hakkında yasal işlem başlatılacak.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız bağ ve bahçe artığı ot, dal yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağından vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi istendi.

Kars Valiliği'nden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Mangal, semaver ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar, araçlarla vatandaşımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması, Orman alanlarında drone, KGYS vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılması, Genel Kolluk Kuvvetleri ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması, Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması, Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Aras EDAŞ Ardahan İl Müdürlüğü ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde her türlü tedbirlerin alınması. Yangın söndürmede kullanılabilecek (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Askeri Birlikler ve Kolluk Kuvvetleri vb.) kurumların araç gereç ve ekipmanlarından azami ölçüde faydalanılması, araç ve ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi, Alınan bu kararların Valilik ve Kaymakamlıklarca mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanması kararları alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - KARS