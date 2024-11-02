Kartal'da Yayaya Çarpan Otomobilin Kontrolsüz Hızı Can Aldı - Son Dakika
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Kartal'da Yayaya Çarpan Otomobilin Kontrolsüz Hızı Can Aldı

Kartal\'da Yayaya Çarpan Otomobilin Kontrolsüz Hızı Can Aldı

Hızlı giden araba yayaya çarptı, 19 yaşındaki Sibel Güngör olay yerinde hayatını kaybetti.

02.11.2024 23:54
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Kartal'da hızlı seyreden otomobil yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hızlı seyretmekte olan 34 AET 053 plakalı otomobil yolun karşısına geçen Sibel Güngör'e (19) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, Sibel Güngör'ün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Yayaya Çarpan Otomobilin Kontrolsüz Hızı Can Aldı - Son Dakika

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