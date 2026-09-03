Kastamonu Cide'de ölü bulunan Fethi Yılmaz'ın katil zanlısı T.K. tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de ölü bulunan Fethi Yılmaz'ın katil zanlısı T.K. tutuklandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere kenarında ölü bulunan 28 yaşındaki Fethi Yılmaz'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan T.K. tutuklandı. Şüphelinin Yılmaz'la geçmişe dayalı husumeti olduğu belirlendi, soruşturma sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere kenarında bir kişinin ölü bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Cide ilçesi Doğankaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarına balık tutmak amacıyla giden köylüler, su kenarında hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti. Derenin ayak kısmında hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 28 yaşındaki Fethi Yılmaz olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde Fethi Yılmaz'ın av tüfeği ile vurulduğunu değerlendirerek, soruşturmayı derinleştirdi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, Fethi Yılmaz'ın 29 yaşındaki T.K. ile geçmişe dayalı bir husumeti bulunduğu bilgisine ulaştı. Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve bilgiler ışığında jandarma ekipleri, T.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Fethi Yılmaz'ın av tüfeğiyle ile sırt bölgesinden isabet eden kurşunlar sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Adliye, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Cide'de ölü bulunan Fethi Yılmaz'ın katil zanlısı T.K. tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Cide'de ölü bulunan Fethi Yılmaz'ın katil zanlısı T.K. tutuklandı - Son Dakika
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