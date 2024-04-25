Kastamonu\'da Kenevir ve Kubanın Ele Geçirildiği Operasyon

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çiftlik evlerinde kurulan seralarda yetiştirilen çok miktarda kenevir ile kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. isimli şahısların Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üreterek sattıkları belirlendi. Konu ile ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şahısların iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği evlerde 27 kilogram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 kök kenevir, 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU