Kaybolan 50 Hayvan Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 50 Hayvan Bulundu

Kaybolan 50 Hayvan Bulundu
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Kilis'te kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi.

Kilis'te kaybolduğu bildirilen 50 küçükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'in merkez ilçesine bağlı Çerçili köyünde besicilik yapan R.Y., kendisine ait 50 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede başlattıkları arama çalışmaları sonucunda kayıp hayvanları köyün yaklaşık 5 kilometre dışında arazide buldu. Bulunan 50 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların hayvanlarının kaybolması veya çalınmasına karşı gerekli tedbirleri almaları, hayvan alım satımlarında dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması gerektiği belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 50 Hayvan Bulundu - Son Dakika

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