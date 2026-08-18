KDC'de Ebola Salgını Devam Ediyor - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını Devam Ediyor

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DSÖ, Kongo'daki Ebola salgınının halk sağlığı acil durumu olduğunu açıkladı ve destek çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir "halk sağlığı acil durumu" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ebola salgını, bugün yapılan DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda KDC'de uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tüm hükümetlere ve ortaklarına, bir bütün olarak çalışarak çabaları daha da artırmaları ve gelecek aylarda toplulukları korumak için gereken kaynakları çoğaltmaları çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, KDC hükümetine ve risk altındaki diğer ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyelerin gelecek günlerde yayımlanacağını kaydetti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse bu ad verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını Devam Ediyor - Son Dakika

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