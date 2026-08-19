Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı

Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı
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Giresun’un Keşap ilçesinde iki aracın karıştığı kazanın ardından çıkan tartışma kanlı bitti. Sürücüler arasında çıkan kavgada tabancayla başından vurulan Salim Atmaca, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Giresun’un Keşap ilçesinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden Salim Atmaca, başına isabet eden tabanca mermisiyle hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.

KAZA SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI 

Olay, saat 21.00 sıralarında Keşap-Karabulduk kara yolu Dokuztepe köyü mevkisindeki Köp Sapağı'nda meydana geldi. Salim Atmaca yönetimindeki otomobil ile S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGA SIRASINDA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ 

Arbede sırasında iddiaya göre S.Ç., yanında bulunan tabancayla Salim Atmaca'ya ateş etti. Merminin başına isabet ettiği Atmaca, direksiyon başında ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Atmaca'nın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DİĞER SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI 

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, diğer aracın sürücüsü S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

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