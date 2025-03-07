Yozgat\'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi

81855655As:

Allah kimseyi zora zokmasın, şaşırtmasın.aileler lütfen çocuklarınıza dini eğitimden mahrum etmeyin.islam dinini bilenler, sıkıntıdan çıkış yolunu ararlar.zamanın ilaç olduğunu, tevekül ederler.Allahın verdiği canı ancak Allah alır.kişinin bilinçli olarak canına kiyması, en büyük günahlardandır.gerçek bir dindardan asla zarar gelmez.çok yazık olmuş.gencecik insan.