Kaybolan Yaşlı Çift Karla Mücadele Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika
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Kaybolan Yaşlı Çift Karla Mücadele Sonrası Kurtarıldı

Kaybolan Yaşlı Çift Karla Mücadele Sonrası Kurtarıldı

Antalya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, kurtarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye sevk edildi. Çift, 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu.

25.11.2024 23:54  Güncelleme: 00:13
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Antalya'da yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı sebebiyle eşiyle birlikte yollarını kaybedip kaybolan 70 yaşındaki Naciye nine, 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde ağacın altında bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından aşağı indirilen yaşlı kadın ve eşi, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yaz ayların Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi'nden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldular. Yaşlı çiftin saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylası'ndan dönüşe geçtikleri ve Yarpuz Yaylası yakınlarında ise hayvanlarını kar ve tipi nedeni ile kaybettiler. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı çift, kar ve tipi sebebiyle yolu bulamayınca kayboldu. Yakınları, yaşlı çifte ulaşamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi

Bölgeye Antalya Afet ve Acil Durumu Müdürlüğünden (AFAD) 4 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet biriminden 4 personel ile iş makinaları sevk edildi. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı Yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açan ekipler saat 19.30 sıralarında Yarpuz Yaylasında bir ağacın dibinde 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu. Zor çalışmalar sonrasında bulunan çift Yayladan Zirve tesislerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ise yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Yaşlı Çift Karla Mücadele Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika

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