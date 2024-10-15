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Kayıp Firari Konya'da Yakalandı

Kayıp Firari Konya\'da Yakalandı

17 suçtan 21 yıl hapis cezası olan Galip D., evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

15.10.2024 09:49
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Konya'da 17 ayrı dosyadan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, saklandığı evde polis ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden çıkışında kendini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın" diyerek cezaevine gitti.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya şehir merkezinde farklı adreslerden 11 hırsızlık, kasten adam öldürme, motosiklet hırsızlığı, taksirle yaralama, suç eşyasını satın alma gibi 17 farklı suçtan 21 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Galip D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesinde bulunan bir evde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında Galip D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Başlığı düzgün atın" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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