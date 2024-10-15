Kayıp Rojin'in Cesedi Bulundu

3.Sayfa

Kayıp Rojin'in cesedi otopsi için olay yerinden alındı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18. günde acı haber geldi. Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.