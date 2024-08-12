Kayseri\'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 'kasten adam öldürme' suçundan aranan 2, 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İncesu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A. ile, Bünyan ilçesinde 'Kasten Öldürme' suçundan aranma kararı bulunan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası olan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F. de yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ