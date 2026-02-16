Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon

Kayseri'de Suç Örgütüne Operasyon
16.02.2026 14:14
Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi adliyeye sevk edildi, bir polis yaralandı.

Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda özel harekat polisini yaralayan şüpheli de dahil gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik yürütülen teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirilirken, operasyon sırasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir özel harekat polisi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Suç

