Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Gerginlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Gerginlik Devam Ediyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor. Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye gelerek halkla sakinleşmeleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Kalabalık grup, şüpheliyi almak için taşkınlık çıkardı, yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi ve iş yerlerini ateşe verdi. Olaya TOMA araçları ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

30.06.2024 23:52
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Kayseri'de gerginlik sürüyor

Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da bölgeye geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor. Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye geldi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri de çıkarılan yangınlara müdahale etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye gelerek halkla sakinleşmeleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Gerginlik Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Taciz Olayı Sonrası Gerginlik Devam Ediyor - Son Dakika
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